Как самостоятельно сделать мощное природное удобрение для винограда — совет агронома

Агроном Михаил Воробьев рассказал, что виноград весной нуждается не только в обрезке, но и в подкормке азотным удобрением, которое садоводы могут приготовить самостоятельно.

«Длинные побеги нужно убирать. После этого начнется так называемый плач винограда: из обрезанных побегов будет сочиться сок. Это естественная реакция, хотя начинающих дачников она иногда пугает. Все растения весной, в том числе виноград, подкармливают азотными удобрениями. Можно купить в магазине аммиачную селитру или мочевину, либо сделать бесплатное удобрение, которое называется «вонючка».

Для этого необходимо набить половину бочки или другой емкости скошенной травой, залить водой и оставить на 10 дней. За это время выделяется изрядное количество летучих азотных веществ, которые обуславливают название удобрения. Потом полученную жидкость разбавляем один к пяти водой и поливаем растения совершенно бесплатным азотным удобрением», — подчеркнул Михаил Воробьев в беседе с Teleprogramma.pro.