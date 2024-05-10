Подойдет даже уголь для шашлыка: как правильно подкармливать рассаду золой, объяснил агроном

Многие дачники считают древесную золу ценным удобрением и подкармливают им рассаду овощных культур. Агроном Михаил Воробьев рассказал Teleprogramma.pro, как правильно нужно вносить такое удобрение под саженцы.
Эксперт напомнил, что зола — это хорошее фосфорно-калийное удобрение, причем бесплатное. Фосфор стимулирует развитие корней, а калий — развитие цветочных почек.
«Нужно сделать настой золы из расчета, что на ведро воды понадобится пригоршня, настоять его ночь и потом поливать этой жидкостью рассаду. Если рассады немного, то можно буквально по щепотке насыпать в горшочек и после этого полить, будет тот же самый эффект», — сообщил агроном.
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Он отметил, что нужна именно древесная зола, которая образуется после сжигания веток. Также подойдет зола, образовавшаяся после сжигания в мангале покупного древесного угля в пакетах.
«Потому что если мы сжигаем всякий мусор, в том числе и пластиковый, то в него попадают неприятные вещества. Уголь, который покупают для приготовления шашлыка, тоже подойдет, так как обычно его делают из березы. Это не синтетические угли, а просто мелкие чурбачки. Они легко разгораются, долго горят и держат жар», — пояснил Воробьев.