Как быстро найти мужчину своей мечты: работающий метод от психолога Панфиловой

«Представьте себе, что вы идете по улице и вдруг видите его — идеального мужчину, о котором всегда мечтали. Как он выглядит? Как он пахнет? Как звучит его голос?» — именно так стоит думать женщинам, которые хотят найти мужчину своей мечты. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала психолог Наталья Панфилова.

Но не стоит думать, что это просто фантазии. Визуализация — это мощный инструмент, который помогает нам привлекать в свою жизнь то, что мы хотим. И если вы хотите найти свою половинку, то начинать нужно с представления его образа.

Панфилова утверждает: для того, чтобы найти идеального партнера, нужно сначала понять, какой он должен быть. И здесь важно не только внешность или характер, но и то, как вы будете чувствовать себя рядом с ним.

«Если для девушки важно, чтобы были прикосновения в отношениях, надо это мысленно проговаривать. Если нет, то тоже. Если важно образование и работа, то визуализируем это», — сказала Панфилова.

Будущего партнера нужно представлять максимально подробно, предельно четко, проговаривая любые детали: что хочется, чего точно не должно быть в мужчине. И тогда метод сработает.

Также для девушек важно, в каком месте произойдет знакомство. Этот момент тоже нужно мысленно прорабатывать. Рисовать в голове картинку, как они встретятся, заговорят, при каких обстоятельствах.

По словам психолога, этот метод не новый. Еще в древности девушки занимались визуализаций, когда гадали на женихов. И если им удавалось узреть четко, кто им встретится на жизненном пути, они именно его и встречали. Чистая психология!

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