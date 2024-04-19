Почему сыр одновременно помогает сну и мешает, раскрыла сомнолог Черкасова

Наши современники нередко страдают различными расстройствами сна. Часто всю вину они спихивают на продукты, дескать, «печеньку несвежую съел», а вовсе не на количество этих «печенек» или собственный образ жизни.

Сомнолог София Черкасова рассказала журналисту Teleprogramma.pro, что самое главное в балансе между качеством сна и употребляемыми продуктами — это чувство меры.

Например, не стоит переедать бургеров на ночь, поскольку организм будет заниматься только процессом переваривания тяжелой пищи, а на сон он «не захочет» отвлекаться.

А вот небольшое количество легких углеводов за 1–4 часа до сна, напротив, поможет заснуть.

К тому же есть очень «хитрые» продукты, которые способны и помогать сну, и мешать ему одновременно! И это многими любимый сыр!

«Сыр содержит тирамин, который стимулирует мозговую активность и мешает сну. В то же время в 30 граммах сыра содержится суточная доза триптофана, который нужен нам для сна. Так что здесь стоит, пожалуй, придерживаться просто чувства меры. И для того чтобы спать, хорошо организовать себе разнообразное здоровое питание», — проконсультировала эксперт.

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