Почему у сфинксов с возрастом начинает расти шерсть: о тайне голых кошек рассказал ветврач Шеляков

Сфинксы — это порода кошек, которую любят за отсутствие шерсти. На ощупь они словно дети — тепленькие и нежные. Однако иногда у сфинксов начинает с возрастом появляться лохматость. Иногда они становятся бархатистыми, а иногда такими, что караул кричи, поскольку оволосение происходит неравномерными «плешивыми» островками.

Конечно, такой расклад далеко не каждому хозяину питомца по вкусу, ведь платили они за кота голенького, а тут такой страшила получился!

Главный врач ветеринарной клиники «Мартовский кот» Михаил Шеляков объяснил, что это явление связано с генетикой и мутацией.

Появление шерсти у сфинксов может быть вызвано различными факторами, включая витаминотерапию и избыток микроэлементов в организме. Кроме того, солнечная радиация также может спровоцировать рост шерсти, поскольку это является защитной реакцией организма.

Шеляков подчеркнул, что предугадать появление шерсти у сфинксов невозможно, так как это зависит от генетики каждого конкретного организма. Он также отметил, что некоторые сфинксы могут загорать на солнце, что является их природным адаптационным механизмом.

В целом рост шерсти у сфинксов — это явление, которое еще не полностью изучено. Ветеринары и ученые продолжают исследовать эту тему, чтобы лучше понимать причины и механизмы необычного процесса.

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