Как быстро организовать предпасхальную уборку: советы эксперта клининговых дел Анастасии Савчук

Генеральная уборка перед Пасхой — это масштабный процесс, который требует тщательной подготовки. Чтобы все прошло быстро и без лишних хлопот, следует воспользоваться советами профессионала.

Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька», поделилась своими профессиональными хитростями с читателями Teleprogramma.pro. Она рекомендует не откладывать уборку на последний момент и привлекать к процессу всю семью. Каждый член семьи должен разобрать свой уголок, убрать лишние вещи с поверхностей.

Важно начать уборку с дальнего угла комнаты сверху и двигаться к двери.

«Не стоит забывать о мытье окон и стирке штор. Если нет времени на домашнюю стирку, шторы можно сдать в химчистку», — говорит Анастасия Савчук.

Для эффективной уборки следует использовать качественные средства и инвентарь. Хороший пылесос, легкая швабра с механическим отжимом и качественные микрофибры значительно облегчат процесс.

Савчук также советует разделить работы на несколько дней: в первый день убрать поверхности на кухне, во второй — в комнатах, в третий — уделить внимание ванной и санузлу, а на четвертый — вымыть полы и плинтусы. Если останется время, можно вымыть люстру.

Такой подход позволит подойти к Пасхе с чистым и убранным домом, не тратя на это все силы и время в последний момент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».