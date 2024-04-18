Как провести предпасхальную уборку: советы священника Николая Савченко

Перед Пасхой принято проводить генеральную уборку дома, чтобы встретить светлый праздник в чистоте.

Священник Русской православной церкви Николай Савченко в беседе с журналистом Teleprogramma.pro рекомендовал православным сделать это заранее, поскольку в последнюю неделю перед Пасхой проходит много служб.

Он также заметил, что уборка дома напоминает нам о необходимости поддерживать чистоту не только телесную, но и духовную.

«Перед Пасхой последняя неделя страстная. И в страстную неделю тоже много служб, и это ответственные службы, большие, поэтому самое правильное решение — это сделать уборку не совсем перед Пасхой, а немножко до того», — посоветовал священник.

Священник Николай Савченко заметил, что уборка дома важна для православных тем, что она напоминает нам о необходимости заботиться не только о телесной, но и о духовной чистоте.

Он также отметил, что некоторые люди пренебрегают чистотой дома, считая духовное выше телесного, однако православным христианам не следует так поступать. Но и осуждать таких людей не стоит, истинно верующие люди должны принимать мир во всем его разнообразии, включая и различные личности с их особенностями.

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