Сомнолог Черкасова о том, как мороженое и сахар мешают людям спать: «Вызывают дискомфорт»

Иногда люди до утра «считают овец» и понять не могут, почему никак не могут заснуть — вроде бы устали, тревоги нет. Что не так?

На самом деле в плохом сне могут быть «виноваты» продукты, которые люди употребили в вечернее время, об этом рассказала сайту Teleprogramma.pro сомнолог София Черкасова.

Она рекомендовала отказаться от обильного употребления в пищу тяжелых, сладких и жирных продуктов вроде стейков, мороженого, десертов, чипсов.

«Тяжелая пища перед сном, особенно если она съедена в большом количестве, может вызвать субъективный дискомфорт. Кроме того, такие продукты тяжело и долго перевариваются, а это значит, что во сне организм будет вынужден тратить часть своих ресурсов на переваривание пищи, вместо того чтобы заниматься собой и восстанавливаться на протяжении ночи. Поэтому в целом при употреблении жирной пищи в большом количестве или при переедании перед сном, человек соглашается на то, что восстановительные усилия его сна будут меньше», — сказала эксперт.

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