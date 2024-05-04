Иеромонах Феодорит раскрыл, какого цвета должны быть пасхальные яйца на самом деле

В преддверии Пасхи иеромонах Феодорит (Сенчуков) дал интервью сайту Teleprogramma.pro, в котором поделился своим мнением о традициях празднования святого православного праздника.

Отец Феодорит отметил, что символом Пасхи всегда было красное яйцо, оттенок которого у многих ассоциируется с кровью Христа. Однако сегодня принято окрашивать яйца в различные цвета, что является нормой. Красный же цвет яйца, по словам отца Феодорита, символизирует солнце Христово и радость, которую мы испытываем вместе с природой, ведь в ней присутствует множество цветов.

Черный цвет, по словам иеромонаха, не подходит для окрашивания яиц, поскольку ассоциируется с трауром.

«В соответствии с древней московской традицией священники на пасхальной службе меняли облачения на все цвета, кроме черного», — заметил отец Феодорит.

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