Как правильно встретить Святую Пасху: советы иеромонаха Феодорита

Как правильно встретить Святую Пасху, рассказал Teleprogramma.pro иеромонах Феодорит (Сенчуков).

«Православные люди должны знать, что правильное празднование Святой Пасхи проходит в храме, а не на кладбище или за столом», — подчеркнул иеромонах Феодорит.

Страстная седмица, последняя неделя перед Пасхой, является особенно духовной. В течение этой недели верующие переживают последние дни земной жизни Спасителя. Службы в эти дни имеют большое значение и православным рекомендуется проводить максимальное время в храме.

Великое чтение 12 Евангелий в пятницу вечером и погребение Христа в субботу являются ключевыми службами. После них следует празднование Пасхи, которое начинается с пения «Христос воскрес из мертвых». Затем верующие разговляются, вкушая куличи и крашеные яйца.

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