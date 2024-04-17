Агроном Елизавета Тихонова: «Почему не стоит покупать рассаду у частников»

С наступлением садово-огородного сезона многие задумываются о приобретении рассады. Однако, как рассказала сайту Teleprogramma.pro агроном и биолог Елизавета Тихонова, не всегда стоит покупать рассаду у частных лиц.

Во-первых, они, скорее всего, выращивают растения из своих семян, чтобы сэкономить. Во-вторых, они вряд ли будут использовать сортовые семена или гибриды, предпочитая более дешевые варианты. По мнению Тихоновой, надежнее купить сортовые семена и вырастить рассаду самостоятельно, так как это позволит контролировать процесс и получить гарантированный результат.

«Почему не стоит покупать рассаду у частников? Это всегда риск. Я выращиваю рассаду сама, потому что так я знаю, что я выращиваю. Лучше купить сортовые или гибридные семена и высадить самому. Я больше люблю гибриды, причем проверенных фирм, которые хорошо себя зарекомендовали», — сказала агроном Елизавета Тихонова.

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