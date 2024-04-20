Как быстро возродить чахлую рассаду при помощи подкормки, раскрыла агроном Тихонова

Рассада, несмотря на все ваши усилия, выглядит чахлой и безжизненной? Не отчаивайтесь, совет биолога, агронома Елизаветы Тихоновой поможет вам вдохнуть жизнь в ваши растения.

Эксперт поделилась с изданием Teleprogramma.pro своими секретами: чем нужно подкормить рассаду, чтобы она росла пышной, зеленой и ветвистой и впоследствии культура порадовала вас богатым урожаем.

«Если рассада растет чахлой, ей может не хватать азота, особенно в период формирования настоящего листа, а не семядольного», — сказала Елизавета Тихонова.

«В этом случае можно подкармливать любыми комнатными удобрениями, которые продаются в бутылочках. Для дополнительной закалки растений можно добавить циркон», — объяснила эксперт.

Тихонова также подчеркнула, что подкормка должна быть проведена после пикировки, когда рассаде уже больше двух недель. Важно помнить, что растениям необходимо обеспечить достаточное количество света и влаги.

В заключении агроном отметила, что правильный уход за рассадой — это залог успешного урожая. Она призвала не забывать о регулярной подкормке и поливе, а также о поддержании оптимальных условий для роста растений.

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