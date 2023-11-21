Как ухаживать за комнатным гибискусом, чтобы он не желтел и не сбрасывал бутоны

В целом данное деревце не является прихотливым. Если вы только планируете стать цветоводом, присмотритесь к нему: лучше варианта просто не найти.

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Гибискус может расти даже при минимальном освещении. Перепады температур тоже не являются губительными для этого растения. Забыли полить? Ничего страшного. Конечно, листья гибискуса станут вялыми, но они восстановят форму сразу же после очередной порции жидкости. Кроме того, «китайская роза» не боится сквозняков, поэтому ее можно смело размещать у подоконника.

В общем, зеленый питомец будет украшать ваш интерьер даже в том случае, если вы не станете прилагать особых усилий. А тем, кто помимо листьев хочет увидеть еще и пышное цветение, все-таки придется уделить немного времени и сил этому растению.