Как ухаживать за комнатным гибискусом, чтобы он не желтел и не сбрасывал бутоны

Гибискус, который за яркие крупные цветы садоводы называют «китайской розой» выращивают не только в садах, но и в квартирах. Это красивое растение относится к теплолюбивым, поэтому в России его редко можно встретить в открытом грунте.
Гибискус в дикой природе. Фото: Global Look Press
В целом данное деревце не является прихотливым. Если вы только планируете стать цветоводом, присмотритесь к нему: лучше варианта просто не найти.
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Гибискус может расти даже при минимальном освещении. Перепады температур тоже не являются губительными для этого растения. Забыли полить? Ничего страшного. Конечно, листья гибискуса станут вялыми, но они восстановят форму сразу же после очередной порции жидкости. Кроме того, «китайская роза» не боится сквозняков, поэтому ее можно смело размещать у подоконника.
В общем, зеленый питомец будет украшать ваш интерьер даже в том случае, если вы не станете прилагать особых усилий. А тем, кто помимо листьев хочет увидеть еще и пышное цветение, все-таки придется уделить немного времени и сил этому растению.
Листья гибискуса. Фото: соцсети
Важно выбрать правильный размер горшка. Некоторые растения любят тесные емкости, но гибискус к ним точно не относится. Если вы хотите, чтобы «китайская роза» хорошо развивалась, сажайте ее в просторный горшок. Но учтите: дерево может стать очень большим, поэтому заранее рассчитывайте габариты комнаты.
Подходящий грунт — половина дела. Наполнение горшка для посадки гибискуса стоит начать с керамзита. Дренажный слой обязателен, так как «китайская роза» не любит застоя жидкости. Кислотность почвы должна быть нейтральной. И помните о том, что растение любит легкий и питательный грунт. Чтобы его получить, нужно взять 2 части дерновой земли, а также по одной части песка и перегноя.
Гибискус может жить в тени, но для цветения ему нужен свет. Чтобы «китайская роза» порадовала вас крупными яркими цветами, размещайте ее недалеко от окон или используйте специальные фитолампы. Вот увидите: растение будет вам благодарно.
Цветок гибискуса. Фото: Global Look Press
Оптимальная температура и влажность воздуха. Экзотическое растение будет пышно цвести только в том случае, если создать для него подходящие условия. Летом температура воздуха должна быть в районе 22 градусов, а зимой — около 16. Влажность тоже очень важна. Этот показатель следует держать на высоком уровне.
Полив тоже имеет значение. Важна не только периодичность подачи воды, но и качество жидкости. Почву в горшке с гибискусом нужно увлажнять умеренно. Полив следует осуществлять после того, как верхний слой станет абсолютно сухим.
Воду из под крана использовать не рекомендуется. Идеально подойдет дождевая, талая или, в крайнем случае, фильтрованная вода.
Кроме того, листья гибискуса нужно регулярно опрыскивать, это тоже поможет растению оставаться в отличной форме.
Чем и когда подкормить? «Китайская роза» нуждается в минимальном наборе удобрений. Весной, после периода покоя, гибискус следует побаловать фосфорно-калийной смесью. Летом, можно использовать другие составы для цветущих растений.
А вот азотные подкормки под запретом. Вероятно, многие удивятся, но данный элемент гибискусу почти не нужен. У «китайская розы» и без того пышная зелень. Если растение начнет набирать зеленую массу, можно запросто остаться без долгожданных ярких цветов.
Соблюдайте данные правила, и вы навсегда забудете о желтых и пожухлых листьях. Бутоны «китайской розы» больше не будут осыпаться. Гибискус станет выглядеть бодрым. А на здоровом растении, как правило, распускаются самые крупные цветы.
Источник: flowertimes.ru