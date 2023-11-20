Как и чем нужно подкармливать домашние фиалки, чтобы они мощно цвели весь сезон

Для начала нужно разместить горшок с цветком в правильном месте. Это играет первостепенную роль в развитии цветоносов.

Помните: фиалкам нужен длинный световой день: минимум 12 часов в сутки. Поэтому в зимний период их необходимо досвечивать. Но не забывайте также о том, что это растение не любит прямых солнечных лучей. Они для него губительны.

Объем кашпо тоже важен. Не нужно сажать фиалку в большую емкость. Это цветущее растение будет гораздо лучше себя чувствовать в маленьком уютном горшочке.

Если вы хотите добиться пышного и яркого цветения фиалки, не держите ее в холоде, но и не оставляйте на жаре. Оптимальной считается температура воздуха от 20 до 25 градусов.

Поливать кусты следует умеренно. Застоя жидкости в горшке быть не должно. Для полива нужно брать только отстоявшуюся или отфильтрованную воду. Дождевая тоже подойдет, но ее, к сожалению, может собрать далеко не каждый цветовод.

Кроме того, хорошему цветению способствуют регулярные профилактические мероприятия против болезней и вредителей, а также своевременно внесенная правильная подкормка.

Чтобы побороть вредных насекомых и не допустить заболевания куста, нужно провести обработку растений и почвы специальными препаратами. Их вы легко найдете в любом садовом магазине.

А вот на подкормку можно особо не тратиться. По словам бывалых цветоводов, фиалки будут рады натуральным удобрениям из подручных средств.