Как и чем нужно подкармливать домашние фиалки, чтобы они мощно цвели весь сезон

Фиалки. Фото: freepik.com/freepik

Эти недорогие удобрения работают не хуже разрекламированных средств.

Фиалки являются одними из  самых популярных горшечных растений. Эти великолепные кусты выращивали еще наши прабабушки. И, нужно сказать, они до сих пор не утратили своей популярности. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Современные хозяйки тоже очень любят этот цветок. В первую очередь за разнообразие форм и расцветок. Садоводы выделяют: альпийские, ампельные, махровые, королевские, пестролистные и миниатюрные фиалки. Кроме того, есть виды, которые называют химерами и трейлерами.

В целом фиалка не очень прихотлива. Она будет радовать вас сочными зелеными листьями круглый год даже при минимальном уходе. А вот с цветением все обстоит несколько иначе. Это растение станет выпускать бутоны только в том случае, если полностью довольно условиями жизни.

Фиалка в горшке. Фото: freepik.com/Racool_studio

Для начала нужно разместить горшок с цветком в правильном месте. Это играет первостепенную роль в развитии цветоносов.

Помните: фиалкам нужен длинный световой день: минимум 12 часов в сутки. Поэтому в зимний период их необходимо досвечивать. Но не забывайте также о том, что это растение не любит прямых солнечных лучей. Они для него губительны.

Объем кашпо тоже важен. Не нужно сажать фиалку в большую емкость. Это цветущее растение будет гораздо лучше себя чувствовать в маленьком уютном горшочке.

Если вы хотите добиться пышного и яркого цветения фиалки, не держите ее в холоде, но и не оставляйте на жаре. Оптимальной считается температура воздуха от 20 до 25 градусов.

Поливать кусты следует умеренно. Застоя жидкости в горшке быть не должно. Для полива нужно брать только отстоявшуюся или отфильтрованную воду. Дождевая тоже подойдет, но ее, к сожалению, может собрать далеко не каждый цветовод.

Кроме того, хорошему цветению способствуют регулярные профилактические мероприятия против болезней и вредителей, а также своевременно внесенная правильная подкормка.

Чтобы побороть вредных насекомых и не допустить заболевания куста, нужно провести обработку растений и почвы специальными препаратами. Их вы легко найдете в любом садовом магазине.

А вот на подкормку можно особо не тратиться. По словам бывалых цветоводов, фиалки будут рады натуральным удобрениям из подручных средств.

Кофе. Фото: freepik.com/freepik

Использованный чай или кофейная гуща. Эти пищевые отходы могут заставить цвести любую фиалку. Рецепт довольно простой. Сначала заварку или спитый кофе нужно высушить, а затем внести под куст и слегка взрыхлить почву.

Помимо того, что эти продукты обеспечат растение необходимым питанием, они помогут в поддержании оптимального уровня увлажненности грунта.

После внесения заварки растение можно поливать как обычно. А если вы использовали для подкормки отходы кофе, то с поливом рекомендуется немного повременить.

Лимоны. Фото: freepik.com/freepik

Корки лимона укрепляют иммунитет, борются с вредителями и питают фиалку. К слову, в качестве удобрения можно использовать шкурки любых цитрусовых. 

Чтобы приготовить подкормку, нужно залить фруктовые отходы литром кипятка и дать постоять им около суток. Далее полученный настой необходимо пропустить через фильтр, разбавить водой в соотношении 1 к 10 и использовать для полива.

Дрожжи. Фото: Global Look Press

Дрожжи помогут сделать здоровыми корни растения. Состояние надземной части растения напрямую зависит от подземной. Чтобы укрепить корни фиалки, рекомендуется подкормить ее раствором дрожжей.

Для приготовления чудо-удобрения нужно смешать одну столовую ложку данного продукта с 30 граммами сахара и 10 литрами теплой воды. Когда состав станет однородным, его можно будет использовать для полива.

Эти народные подкормки можно и нужно чередовать. Помните о том, что их не нельзя вносить все сразу. В холодное время года кусты необходимо подпитывать не чаще одного раза в месяц. А летом удобрения следует давать каждые 10-15 дней.

Источник: komnatnie.com

Читайте также