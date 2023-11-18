Чем полить пеларгонию, чтобы она цвела круглый год и не желтела: 4 волшебных средства

Пеларгония имеет два названия. Некоторым цветоводам она знакома как герань. Этот яркий цветок растет во многих квартирах. А в летнее время он украшает сады.

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К сожалению, ближе к осени растение прекращает выпускать свежие бутоны. Его листья начинают желтеть и увядать. Если с садовыми кустами ничего нельзя сделать, то комнатных подопечных вполне можно расшевелить.

Чтобы домашний куст стал выглядеть бодрым и продолжил свое цветение даже зимой, его нужно полить правильными составами. Обойдутся они вам недорого. Гораздо дешевле специальных удобрений. А эффект от таких подкормок будет не хуже, чем от самых разрекламированных средств.