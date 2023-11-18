Чем полить пеларгонию, чтобы она цвела круглый год и не желтела: 4 волшебных средства

Пеларгония имеет два названия. Некоторым цветоводам она знакома как герань. Этот яркий цветок растет во многих квартирах. А в летнее время он украшает сады.
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К сожалению, ближе к осени растение прекращает выпускать свежие бутоны. Его листья начинают желтеть и увядать. Если с садовыми кустами ничего нельзя сделать, то комнатных подопечных вполне можно расшевелить.
Чтобы домашний куст стал выглядеть бодрым и продолжил свое цветение даже зимой, его нужно полить правильными составами. Обойдутся они вам недорого. Гораздо дешевле специальных удобрений. А эффект от таких подкормок будет не хуже, чем от самых разрекламированных средств.
Зола. Фото: Global Look Press
Водный раствор золы. Зола найдется в запасах почти у любого дачника. Она полезна для многих растений. В древесных остатках содержится очень много кальция: до 75%. Приличное количество фосфора и калия, а также такие элементы, как марганец, сера, железо, магний, бор, молибден и цинк.
Готовится зольный раствор очень просто. Для начала золу нужно тщательно измельчить, затем ее следует смешать с талой или дождевой водой и использовать для полива герани. Если у вас имеется только водопроводная вода, не забудьте о том, что ей следует дать отстояться.
Раствор золы надолго восполняет дефицит питательных веществ, поэтому его следует давать всего раз в четыре недели.
Молоко. Фото: freepik.com/atlascompany
Молочная подкормка. Молоко является ценным продуктом не только для человека, но и для пеларгонии. Как выяснилось, она его просто обожает. Молочный раствор работает также хорошо, как зольный, но готовится он немного проще.
Ничего сложного. Нужно взять десять частей воды на одну часть молока. Жидкости следует энергично перемешать и использовать в качестве жидкого удобрения в ту же минуту. Помните: этот состав не подходит для длительного хранения.
Проводить молочную процедуру нужно не чаще одного раз в месяц. Больше — не всегда лучше. Чтобы добиться успеха, нужно во всем знать меру.
Нет ничего лучше йода. В это сложно поверить, но герань очень хорошо реагирует на йод. Даже крошечное количество данного препарата превратит ваш хилый увядший куст в пышущее здоровьем растение.
Проверьте сами! Рецепт еще проще, чем предыдущий. Возьмите литр отфильтрованной воды, добавьте в нее две капли йода и хорошо все перемешайте. Как только состав станет однородным, сразу же вылейте его в горшок с вашим зеленым питомцем.
Будьте осторожны: препарат может обжечь корни цветка, поэтому проводите данную процедуру после обычного полива. Чтобы герань регулярно выпускала новые бутоны, ее нужно угощать йодом раз в три недели.
Пожелтевшая герань. Фото: freepik.com/ArthurHidden
Эти три подкормки приведут в чувства любую пеларгонию. Но не увлекайтесь: не стоит использовать все средства одновременно. Выберите что-нибудь одно. Иначе вы рискуете перекормить растение, а это может привести к болезни или даже гибели всего цветка.
Вода поможет избавиться от желтых листьев. Ваша герань цветет почти без остановки, но у нее желтеют листья? Вероятно, дело не дефиците питательных веществ. Скорее всего, вам нужно более ответственно отнестись к поливу. Не забывайте о том, что данное растение не любит засуху, но при этом не терпит застоя жидкости.
Чтобы понять, в чем именно заключается проблема, внимательно осмотрите проблемный куст.
Если листья начинают желтеть по краям, значит, нужно увеличить число поливов. Делайте это постепенно. Наблюдайте за состоянием герани. Важно найти ту самую золотую середину.
А вот пожелтение всего листа и его загнивание говорит о том, что следует сбавить обороты. Это верный признак чрезмерного полива. Остановитесь, пока не поздно.
Источник: cveti-rasteniya.ru