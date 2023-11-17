Названы самые ранние и урожайные огурцы, которые подходят для выращивания в открытом грунте

Родиной огурцов являются тропические страны. Однако, несмотря на то что в наших краях совсем другой климат, эта культура смогла приспособиться к условиям России. И сегодня хрустящие зеленые плоды можно найти практически в любом огороде.

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Многие сорта и гибриды рассчитаны на выращивание в парниках. В условиях теплицы эти растения могут плодоносить до глубокой осени. Но есть и те, которые отлично себя чувствуют даже под открытым небом. Именно о них и пойдет речь.

Если вам не хочется тратить деньги и силы на возведение парника, обратите внимание на 5 раннеспелых лидеров народного рейтинга. Их семена сметают с полок еще осенью.