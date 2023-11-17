Названы самые ранние и урожайные огурцы, которые подходят для выращивания в открытом грунте

Родиной огурцов являются тропические страны. Однако, несмотря на то что в наших краях совсем другой климат, эта культура смогла приспособиться к условиям России. И сегодня хрустящие зеленые плоды можно найти практически в любом огороде.
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Многие сорта и гибриды рассчитаны на выращивание в парниках. В условиях теплицы эти растения могут плодоносить до глубокой осени. Но есть и те, которые отлично себя чувствуют даже под открытым небом. Именно о них и пойдет речь.
Если вам не хочется тратить деньги и силы на возведение парника, обратите внимание на 5 раннеспелых лидеров народного рейтинга. Их семена сметают с полок еще осенью.
Всходы. Фото: freepik.com/wirestock
Гибрид «Барвина F1» был выведен в 2008 году в Голландии. Он устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики и пероноспорозу.
Этот вид огурцов не нуждается в опылении, поэтому вы можете быть уверены в стабильном урожае. А урожайность у гибрида «Барвина F1» просто запредельная. Производитель семян заявляет о том, что можно собрать до 25 килограммов вкуснейших огурцов с одного метра квадратного.
Гибрид «Барвина F1» начинает плодоносить очень рано. Первые огурчики появятся уже 38-й день после всходов. Плоды этого гибрида имеют стандартный размер: от 8 до 11 сантиметров в длину. Они идеально подходят для употребления в свежем виде. А вот консервировать их не стоит. Для заготовок на зиму лучше рассмотреть другой сорт.
Огурцы на грядке. Фото: freepik.com/freepik
Гибрид с запоминающимся названием «Паратунка F1» был получен в России в 2006 году. Растения этого сорта устойчивы к мучнистой росе и бактериозу. Им не страшны температурные колебания и не нужны пчелы. Поэтому «Паратунку F1» можно сажать в открытый грунт даже в Сибири и на Урале.
Гибрид относится к раннеспелым. Он начинает плодоносить на 40-й день после всходов. Урожайность «Паратунки F1» по-настоящему впечатсяет. С одного метра квадратного можно собрать более 22 килограммов плодов.
Овощи этого гибрида имеют приятный вкус: без горчинки, немного сладкие. Их можно употреблять в свежем виде или использовать для консервации на зиму.
Маринованные огурцы. Фото: freepik.com
Гибрид под названием «Бьерн F1» является гордостью селекционеров из Голландии. Его вывели в 2015 году. Растения этого гибрида устойчивы к оливковой пятнистости и крайне редко страдают от мучнистой росы.
Этот вид огурцов также как и предыдущий, не зависит от пчел и погоды. Он не нуждается в опылении. «Бьерн F1» из года в год показывает стабильную урожайность. С одного метра квадратного дачники собирают от 13 до 14 килограммов хрустящих вкусных плодов.
Первые овощи появляются уже на 37-й день после всходов. Данный гибрид имеет длительный период плодоношения. При должном уходе и хорошей подкормке огурцы можно срывать до осени. Плоды «Бьерна F1» подходят как для свежих салатов, так и для консервирования.
Отдельного внимания достоин гибрид «Шоша F1» который вывели в России в 2018 году. Несмотря на то что он является совсем молодым, данный гибридный сорт уже стал любимчиком огородников. Он резистентен к мучнистой росе и огуречной мозаике.
«Шошу F1» можно смело сажать под открытым небом, так как завязывание плодов этого вида не зависит от погодных условий и наличия насекомых-опылителей.
Плодоношение российского гидрида начинается на 38-й день после появления всходов. Урожайность отличная: можно запросто собрать до 12 килограммов зеленых овощей с одного метра квадратного.
Плоды «Шоши F1» отличаются приятным вкусом, без горечи. Они имеют плотную шкурку, поэтому огурчики этого вида можно смело солить и мариновать. В свежем виде они тоже заходят на ура.
Огурцы в ящике. Фото: freepik.com/freepik
Гибрид под названием «Кураж F1» — достижение отечественной селекции. Его вывели в 2002 году. Растениям этого гибрида не страшна мучнистая роса. Плюс к этому они крайне редко страдают от пероноспороза.
Как и лидеры рейтинга, «Кураж F1» отлично обходится без пчел и бабочек. Урожайность у данного гибрида просто шикарная: более 21 килограмма с участка в один метр квадратный.
Огурцы «Куража F1» имеют классический вкус. Их можно солить, мариновать или использовать в свежем виде в качестве полезного перекуса.
Источник: expertcen.ru