Как поливать и чем нужно подкармливать замиокулькас, чтобы он рос в два раза быстрее

Замиокулькас. Фото: freepik.com/freepik

«Долларовое дерево» начинает активно выпускать листья после завершения формирования клубней.

Родиной замиокулькаса является Африка. Это экзотическое растение пришло в наши квартиры и офисы из тропического леса. Помимо того, что куст обладает отличными декоративными свойствами, считается, будто бы замиокулькас способен привлечь в дом достаток. Именно поэтому в народе его называют не иначе как «долларовым деревом».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Замиокулькас относится к неприхотливым растениям. Он не нуждается в каком-то особом уходе. Но если вы хотите чтобы куст был красивым и здоровым, помните о нескольких особенностях тропического «питомца».

Здоровые листья замиокулькаса. Фото: соцсети

Не огорчайтесь из-за того, что «долларовое дерево» медленно растет, и не пытайтесь его стимулировать, если возраст вашего подопечного еще не достиг 5 лет. Помните: в первые годы у замиокулькаса формируется подземная часть. Как только клубни растения достигнут нужного размера, оно тут же начнет наращивать зеленую массу.

Кроме того, учтите, что «долларовое дерево» любит каменистый песчаный грунт и совершенно нетерпимо к застою жидкости. Ни в коем случае не увлекайтесь чрезмерным поливом. Излишки воды приведут к загниванию клубней и, как следствие, к плохому росту или гибели всего растения. Чтобы этого не произошло, поливайте куст редко, но обильно и избегайте застоя воды.

Если ваш замиокулькас уже взрослый и с поливом тоже все хорошо, но он по-прежнему отказывается выпускать новые листья, значит, дело в нехватке питательных веществ. Исправить эту ситуацию поможет правильное удобрение. 

Можно использовать стандартные смеси из садового магазина. Но опытные цветоводы, как правило, обходятся народными рецептами. Вот самые популярные и эффективные из них.

Апельсины. Фото: freepik.com/Dragana_Gordic

Из цитрусовых корок. Очень простая и невероятно эффективная подкормка. Она способна вдвое ускорить рост побегов. Кроме того, в ней содержатся элементы, которые препятствуют образованию грибка. Что крайне важно для замиокулькаса.

Рецепт простой. Нарежьте кожуру лимона или апельсина мелкими кубиками и залейте ее кипящей водой. На 100 граммов сырья нужно брать 2 литра воды. По прошествии 24 часов настой будет готов. Его нужно разбавить водой в соотношении 1 к 5 и использовать для полива растения.

Бананы. Фото: freepik.com/freepik

Из банановых шкурок. Эти отходы тоже будут весьма полезны для «долларового дерева». В них содержится огромное количество полезных элементов.

Готовится банановое удобрение просто. Нужно измельчить кожуру двух фруктов с помощью блендера и залить получившуюся массу 2 литрами горячей воды. Удобрение можно применять спустя 48 часов. Его следует вылить прямо под корень.

Сахар. Фото: freepik.com/fabrikasimf

Сахарная подкормка. Если вам не хочется возиться с пищевыми отходами, побалуйте замиокулькас сахарным раствором. Он тоже поможет сделать куст более пышным и здоровым.

Все просто. Возьмите 11 граммов сухих дрожжей, смешайте их с 45 граммами сахарного песка. Растворите получившуюся массу в воде и используйте эту жидкость для полива капризного растения.

Этих рецептов будет вполне достаточно, чтобы обеспечить  «долларовое дерево» всем необходимым набором витаминов и минералов. Подкармливать куст следует, начиная с пятого года жизни. Раньше не стоит. Это не принесет пользы.

Давать питательный состав нужно в умеренном количестве. Объем подкормки зависит от размера замиокулькаса. Периодичность внесения удобрений: не чаще одного раза в месяц.

Источник: frukti-yagodi.ru

Читайте также