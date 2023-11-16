Как поливать и чем нужно подкармливать замиокулькас, чтобы он рос в два раза быстрее

Не огорчайтесь из-за того, что «долларовое дерево» медленно растет, и не пытайтесь его стимулировать, если возраст вашего подопечного еще не достиг 5 лет. Помните: в первые годы у замиокулькаса формируется подземная часть. Как только клубни растения достигнут нужного размера, оно тут же начнет наращивать зеленую массу.

Кроме того, учтите, что «долларовое дерево» любит каменистый песчаный грунт и совершенно нетерпимо к застою жидкости. Ни в коем случае не увлекайтесь чрезмерным поливом. Излишки воды приведут к загниванию клубней и, как следствие, к плохому росту или гибели всего растения. Чтобы этого не произошло, поливайте куст редко, но обильно и избегайте застоя воды.

Если ваш замиокулькас уже взрослый и с поливом тоже все хорошо, но он по-прежнему отказывается выпускать новые листья, значит, дело в нехватке питательных веществ. Исправить эту ситуацию поможет правильное удобрение.

Можно использовать стандартные смеси из садового магазина. Но опытные цветоводы, как правило, обходятся народными рецептами. Вот самые популярные и эффективные из них.