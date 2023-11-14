Названы самые устойчивые сорта томатов: дадут суперурожай даже в открытом грунте

Решились? Тогда займитесь выбором подходящего сорта. Для того чтобы преуспеть в огородном деле, нужно выбрать вид томатов, который хорошо будет чувствовать себя в вашем регионе. Внимательно изучите эту подборку. Что-нибудь точно найдется.

Идеально для Сибири и Урала

Сорт с говорящим названием «Тяжеловес Сибири» можно выращивать даже в суровом сибирском климате и на Урале. Он отличается от большинства томатов тем, что не боится холода. А вот жара растениям данного сорта противопоказана.

«Тяжеловес Сибири» относится к раннеспелым сортам. Первые плоды созревают на 85-й день после всходов. Урожайность средняя. С одного куста можно получить до 2,8 килограммов томатов.

Сорт «Земляк» тоже отлично плодоносит в суровом климате. Для развития и созревания плодов ему не нужна жара. Кроме того, сорт устойчив ко многим заболеваниям и практически никогда не страдает от фитофтороза.

Плоды «Земляка» можно срывать уже на 95-й день после всходов. Урожайность вас точно порадует. С одного куста можно запросто собрать до 4,5 килограммов помидоров.

Просто созданы для Средней полосы и Подмосковья

Сорт томатов «Турбореактивный» знаком многим дачникам Подмосковья и Средней полосы. Огородники любят и сажают этот вид томатов потому что он показывает стабильный результат даже при плохой погоде.

Плоды «Турбореактивного» созревают очень рано. Первый урожай пойдет уже на 75-й день после всходов. Урожайность средняя: до 2,5 килограммов томатов с куста.

Томат со странным названием «Яблонька России» тоже весьма популярен среди огородников. Он хорош тем, что плодоносит все лето и даже часть осени. Растения сорта завязывают плоды даже во время температурных колебаний. А этим могут похвастаться далеко не все виды помидоров.

Созревает «Яблонька России» на 90-й день после всходов. Урожайность этого сорта выше всяких похвал. С одного растения можно получить до 5 килограммов томатов.

Отличный выбор для южных регионов

Сорт «Безразмерный» хорошо переносит жару, поэтому его можно смело сажать в южных регионах России. Он долго плодоносит, а это значит, что томатами вы будете обеспечены на протяжении всего лета.

Этот сорт относится к среднеспелым. Первые плоды появятся только на 105-й день после всходов. Урожайность отличная: до 6 килограммов с куста.

Еще одним сортом, подходящим для выращивания на Юге, является «Розовый гигант». Он устойчив к большей части заболеваний. Поэтому неприятные сюрпризы почти исключены.

Созревает данный сорт на 110-й день после появления всходов. Урожайность высокая: при должном уходе можно получить до 6 килограммов помидоров с одного куста.

Источник: dom.mail.ru