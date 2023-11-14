Названы самые устойчивые сорта томатов: дадут суперурожай даже в открытом грунте

Помидоры всегда в цене. Даже летом во многих областях России они стоят довольно дорого. И качество плодов зачастую не соответствует цене. Поэтому многие дачники выращивают томаты самостоятельно. Ведь когда полностью контролируешь весь процесс, результат получается предсказуемым.
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Помидоры в магазине. Фото: freepik.com/frimufilms
Если вы хотите собрать отличный урожай помидоров в будущем 2024 году, обратите внимание на сорта для открытого грунта. Они имеют целый ряд преимуществ.
Во-первых, такие растения устойчивы к перепадам температур. А переменчивая погода не является редкостью для большинства регионов России.
Во-вторых, не нужно заморачиваться с постройкой парника. А это значит, что можно существенно сэкономить.
В-третьих, не стоит забывать о том, что выращенные на свежем воздухе плоды обладают более ярким вкусом и ароматом, нежели те, что томились под пленкой или другими укрывными материалами.
Рассада. Фото: freepik.com/freepik
Решились? Тогда займитесь выбором подходящего сорта. Для того чтобы преуспеть в огородном деле, нужно выбрать вид томатов, который хорошо будет чувствовать себя в вашем регионе. Внимательно изучите эту подборку. Что-нибудь точно найдется.
Идеально для Сибири и Урала
Сорт с говорящим названием «Тяжеловес Сибири» можно выращивать даже в суровом сибирском климате и на Урале. Он отличается от большинства томатов тем, что не боится холода. А вот жара растениям данного сорта противопоказана.
«Тяжеловес Сибири» относится к раннеспелым сортам. Первые плоды созревают на 85-й день после всходов. Урожайность средняя. С одного куста можно получить до 2,8 килограммов томатов.
Сорт «Земляк» тоже отлично плодоносит в суровом климате. Для развития и созревания плодов ему не нужна жара. Кроме того, сорт устойчив ко многим заболеваниям и практически никогда не страдает от фитофтороза.
Плоды «Земляка» можно срывать уже на 95-й день после всходов. Урожайность вас точно порадует. С одного куста можно запросто собрать до 4,5 килограммов помидоров.
Просто созданы для Средней полосы и Подмосковья
Сорт томатов «Турбореактивный» знаком многим дачникам Подмосковья и Средней полосы. Огородники любят и сажают этот вид томатов потому что он показывает стабильный результат даже при плохой погоде.
Плоды «Турбореактивного» созревают очень рано. Первый урожай пойдет уже на 75-й день после всходов. Урожайность средняя: до 2,5 килограммов томатов с куста.
Томат со странным названием «Яблонька России» тоже весьма популярен среди огородников. Он хорош тем, что плодоносит все лето и даже часть осени. Растения сорта завязывают плоды даже во время температурных колебаний. А этим могут похвастаться далеко не все виды помидоров.
Созревает «Яблонька России» на 90-й день после всходов. Урожайность этого сорта выше всяких похвал. С одного растения можно получить до 5 килограммов томатов.
Отличный выбор для южных регионов
Сорт «Безразмерный» хорошо переносит жару, поэтому его можно смело сажать в южных регионах России. Он долго плодоносит, а это значит, что томатами вы будете обеспечены на протяжении всего лета.
Этот сорт относится к среднеспелым. Первые плоды появятся только на 105-й день после всходов. Урожайность отличная: до 6 килограммов с куста.
Еще одним сортом, подходящим для выращивания на Юге, является «Розовый гигант». Он устойчив к большей части заболеваний. Поэтому неприятные сюрпризы почти исключены.
Созревает данный сорт на 110-й день после появления всходов. Урожайность высокая: при должном уходе можно получить до 6 килограммов помидоров с одного куста.
Источник: dom.mail.ru