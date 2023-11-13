Топовые подкормки для спатифиллума: всегда будет ярко цвести, перестанет желтеть и сохнуть

Молочная сыворотка. Чтобы подкормить спатифиллум с помощью этого продукта, нужно развести 100 миллилитров сыворотки в литре теплой воды. Применяется состав просто: вместо полива.

Спитый кофе и чай. Кофейная гуща тоже весьма полезна для спатифиллума. Чтобы зеленый питомец взбодрился и начал ярко цвести, нужно высушить отходы и внести их под куст. Для большей эффективности следует немного взрыхлить почву. В случае с использованной заваркой рекомендуется действовать точно также, как с кофейными отходами.

Снадобье из сорняка. Многие удивятся, но спатифиллум очень хорошо реагирует на полив удобрением из крапивы. Для его приготовления нужно взять несколько свежих побегов сорняка, измельчить их, залить литром кипятка и подождать 24 часа. По прошествии времени настой нужно разбавить водой в соотношении 1:10 и вылить получившийся раствор под корень.

Банановые отходы. Кожура этих фруктов тоже содержит все необходимое для «женского счастья». Чтобы приготовить питательный состав, придется повозиться, но оно того стоит. Помойте кожуру и нарежьте кубком. Высушите ее, а затем измельчите в порошок и внесите его в землю под кустом.

Препарат из аптеки. Эта подкормка готовится проще всего. Возьмите таблетку янтарной кислоты, растворите ее в литре воды. Когда жидкость станет однородной, внесите ее методом полива.

Зная эти простые рецепты и применяя их на практике, вы больше никогда не испытаете проблем с цветением «женского счастья». На состояние листьев данные удобрения тоже оказывают положительное влияние. Побеги будут выглядеть здоровыми, без намека на желтизну.

Будьте внимательны: спатифиллум можно и нужно подкармливать с начала весны до конца осени. В это время растению нужна стимуляция извне один раз в семь дней. Если куст выглядит бодрым, можно увеличить интервал до двух недель. Так как излишки удобрения тоже не идут на пользу. Важна мера во всем, иначе успеха не добиться.

В холодное время года цветку следует дать отдохнуть. В этот период дополнительное питание рекомендуется отменить или свести к минимуму. В тех случаях, когда листья сохнут и в целом куст выглядит слабым, можно вносить подкормку раз в четыре недели. Этого будет вполне достаточно, чтобы спатифиллум набрался сил к новому сезону.

Источник: selo.guru