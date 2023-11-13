Секрет из Китая! 4 капли, и пошел рост: живительный стимулятор для замиокулькаса в ноябре

Замиокулькас. Фото: соцсети

Растение будет расти как на дрожжах.

В Китае и во Вьетнаме знают секрет, как быстро и успешно простимулировать комнатное растение замиокулькас. Об этом методе говорят опытные агрономы. Мы подслушали и решили вам рассказать.

Это природная стимуляция для роста самого растения. Отлично подойдет для молодых замиокулькасов.

Для начала - душ

Как поливать замиокулькас. Фото: соцсети

Для начала уберите у горшков поддоны и поставьте в ванну. Будем поливать цветы под душем.

На самом деле, в природе замиокулькасы растут в Африке, и часто их поливают тропические дожди. И после этого активируется бурный рост.

Поэтому если вы дома создадите им те же условия - растения будут счастливы.

Вода должна быть теплой - 38-40 градусов.

Поливать можно те растения, у которых грунт воздухопроницаемый, иначе может загнить.

Если же у вас чернозем или универсальный грунт, то такой полив не очень подходит. Но попробовать можно.

После полива замиокулькас необходимо просушить не менее двух часов и только потом возвращайте на подоконник. И никаких сквозняков.

Никуда без стимуляторов

Удобрение для замиокулькаса. Фото: соцсети

И второй способ - это полив со стимуляторами для того, чтобы усилить эффект в пять раз! И после такого душа у замиокулькаса полезет много новых листочков.

Разведите в одном литре воды 500 миллиграмм янтарной кислоты. Этот препарат запускает активный рост корневой системы.

Удобрение для замиокулькаса. Фото: соцсети

И добавьте четыре капли циркона. Перемешайте и также опрыскайте в ванной через пульверизатор.

Не забудьте растение просушить. Если корневая система будет находиться в холоде, то она может загнить.

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