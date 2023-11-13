Секрет из Китая! 4 капли, и пошел рост: живительный стимулятор для замиокулькаса в ноябре

В Китае и во Вьетнаме знают секрет, как быстро и успешно простимулировать комнатное растение замиокулькас. Об этом методе говорят опытные агрономы. Мы подслушали и решили вам рассказать.
Это природная стимуляция для роста самого растения. Отлично подойдет для молодых замиокулькасов.
Для начала - душ
Как поливать замиокулькас. Фото: соцсети
Для начала уберите у горшков поддоны и поставьте в ванну. Будем поливать цветы под душем.
На самом деле, в природе замиокулькасы растут в Африке, и часто их поливают тропические дожди. И после этого активируется бурный рост.
Поэтому если вы дома создадите им те же условия - растения будут счастливы.
Вода должна быть теплой - 38-40 градусов.
Поливать можно те растения, у которых грунт воздухопроницаемый, иначе может загнить.
Если же у вас чернозем или универсальный грунт, то такой полив не очень подходит. Но попробовать можно.
После полива замиокулькас необходимо просушить не менее двух часов и только потом возвращайте на подоконник. И никаких сквозняков.
Никуда без стимуляторов
Удобрение для замиокулькаса. Фото: соцсети
И второй способ - это полив со стимуляторами для того, чтобы усилить эффект в пять раз! И после такого душа у замиокулькаса полезет много новых листочков.
Разведите в одном литре воды 500 миллиграмм янтарной кислоты. Этот препарат запускает активный рост корневой системы.
Удобрение для замиокулькаса. Фото: соцсети
И добавьте четыре капли циркона. Перемешайте и также опрыскайте в ванной через пульверизатор.
Не забудьте растение просушить. Если корневая система будет находиться в холоде, то она может загнить.
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