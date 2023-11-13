Секрет из Китая! 4 капли, и пошел рост: живительный стимулятор для замиокулькаса в ноябре

Для начала уберите у горшков поддоны и поставьте в ванну. Будем поливать цветы под душем.

На самом деле, в природе замиокулькасы растут в Африке, и часто их поливают тропические дожди. И после этого активируется бурный рост.

Поэтому если вы дома создадите им те же условия - растения будут счастливы.

Вода должна быть теплой - 38-40 градусов.

Поливать можно те растения, у которых грунт воздухопроницаемый, иначе может загнить.

Если же у вас чернозем или универсальный грунт, то такой полив не очень подходит. Но попробовать можно.

После полива замиокулькас необходимо просушить не менее двух часов и только потом возвращайте на подоконник. И никаких сквозняков.

Никуда без стимуляторов