1 панацея для декабриста в ноябре — распустятся пышные бутоны, на окне будет оранжерея

Декабристу просто необходим свежий воздух. Если у вас есть возможность перенести растение в помещение, где 15-20 градусов тепла - сделайте это. Это идеальная температура для него зимой.

Только не ставьте на открытое солнце, лучше немного подальше.

Если же на улице осень и вы живете в частном доме - вынесите горшок на улицу и пусть он там стоит до первых заморозков. Не допускайте минусовых температур, а все, что до нуля - растение выдерживается отлично.

После того, как вы занесли горшок в тепло - поставьте на подоконник, где восток или запад. Это самое лучшее условие для него, когда солнце не слишком горячее и не слишком активное.

Как поливать декабрист

Начиная с середины сентября до середины ноября, декабрист вообще не надо поливать. Это важное условие для того, чтобы растение набрало бутоны.

Потом поливайте один раз в неделю, не больше.

Чем подкармливать