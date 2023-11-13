1 панацея для декабриста в ноябре — распустятся пышные бутоны, на окне будет оранжерея

Удобрение для декабриста. Фото: соцсети

Как поливать и удобрять растение.

Декабрист всегда цветет в тот период, когда остальные комнатные растения засыпают - в ноябре и декабре. Но если не обеспечить ему необходимые питательные вещества, то вы вряд ли дождетесь на подоконнике пышные шапки.

Но не все зависит от подкормок. За цветком нужен тщательный уход. И об этом подробнее расскажем.

Свежий воздух!

Декабрист осенью. Фото: соцсети

Декабристу просто необходим свежий воздух. Если у вас есть возможность перенести растение в помещение, где 15-20 градусов тепла - сделайте это. Это идеальная температура для него зимой.

Только не ставьте на открытое солнце, лучше немного подальше.

Если же на улице осень и вы живете в частном доме - вынесите горшок на улицу и пусть он там стоит до первых заморозков. Не допускайте минусовых температур, а все, что до нуля - растение выдерживается отлично.

После того, как вы занесли горшок в тепло - поставьте на подоконник, где восток или запад. Это самое лучшее условие для него, когда солнце не слишком горячее и не слишком активное.

Как поливать декабрист

Начиная с середины сентября до середины ноября, декабрист вообще не надо поливать. Это важное условие для того, чтобы растение набрало бутоны.

Потом поливайте один раз в неделю, не больше.

Чем подкармливать

Удобрение для декабриста в ноябре. Фото: соцсети

В осенний и зимний период декабрист надо подкармливать удобрениями с минимальным количеством азота. Растению нужны фосфор, калий и магний.

Кстати, идеально подойдут подкормки для томатов! Потому что именно в них идеальный баланс необходимых элементов.

Также нужен декабристу монофосфат калия. Удобрение укрепляет корневую систему декабриста, а также помогает ему быстро зацвести. Растение просто оживает на глазах и формирует шикарные бутоны.

Разведите одну чайную ложку подкормки в двухлитровой бутылке с теплой водой. Хорошо потрясите и поливайте под корень.

За осень и зиму монофосфатом надо подкармливать растение два раза с интервалом в полтора месяца. А весной уже надо давать азот.

Не крутите декабрист!

Декабрист осенью. Фото: соцсети

Декабристу важно не менять угол освещения. Вот как поставили на подоконник горшок - так и пусть стоит. В противном случае, растение сбросит все бутоны и не будет цвести.

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