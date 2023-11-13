Лучшие сорта томатов по итогам 2023 года — сладкие как мед, живучие, с куста до 10 кг

Пришло время подвести итоги по сортам томатов. Журналисты Teleprogramma.pro собрали четыре сорта, которые удивили садоводов и огородников в 2023 году. Помидоры получились сладкие, мясистые, живучие, для ленивых. Можно сказать, посадили и забыли.

Плоды солят, сушат, готовят из них салаты. Томаты не трескаются, хранятся с течение месяца.

Преимущество данных сортов в том, что они очень сладкие как мед, их обожают дети.

Первый сорт — «черри сладкие карамельки, желтые». Высота куста достигает 1,2 метра, растут в открытом грунте. Это хит сезона, мегаурожайные. С куста можно собрать до 10 килограммов томатов. Плоды небольшие, в среднем до 50 граммов.