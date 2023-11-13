Лучшие сорта томатов по итогам 2023 года — сладкие как мед, живучие, с куста до 10 кг

Пришло время подвести итоги по сортам томатов. Журналисты Teleprogramma.pro собрали четыре сорта, которые удивили садоводов и огородников в 2023 году. Помидоры получились сладкие, мясистые, живучие, для ленивых. Можно сказать, посадили и забыли.
Плоды солят, сушат, готовят из них салаты. Томаты не трескаются, хранятся с течение месяца.
Преимущество данных сортов в том, что они очень сладкие как мед, их обожают дети.
Первый сорт — «черри сладкие карамельки, желтые». Высота куста достигает 1,2 метра, растут в открытом грунте. Это хит сезона, мегаурожайные. С куста можно собрать до 10 килограммов томатов. Плоды небольшие, в среднем до 50 граммов.
Сорт «черри сладкие карамельки, желтые». Фото: соцсети
Этот сорт для ленивых, их не надо подвязывать и особо ухаживать. Поспевают помидоры уже в первых числах августа.
Второй сорт — «черри сладкие карамельки, черные». Они такие же сладкие, характеристики те же, что и у первого сорта. Но отличие в том, что по цвету они бордовые.
«Черри сладкие карамельки, черные». Фото: соцсети
Мегасладкие, урожайные, также полное ведро можно собрать с одного куста.
Это коллекционный сорт, который нельзя встреть у известных агроферм. Плодоносят в любую погоду, стойкие к фитофторе.
Плоды весят по 40 грамм, из них получаются потрясающие салаты и засолки.
Также есть «черри сладкие карамельки, чрасные». Помидоры из этой же серии. Вкусные, сладкие, завалят урожаем, готовьте ведра. По цвету оранжево-красные.
«Черри сладкие карамельки, красные». Фото: соцсети
И четвертый самый популярный сорт — «хани рейн». Высота куста — до двух метров, урожай до 15 кг с куста, устойчивы к заболеваниям и паразитам.
«Хани рейн». Фото: соцсети
Поспевают к концу августа в холодных регионах. Собирать можно, срезая кисти. Сладкие.
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