1 волшебная таблетка, и любой комнатный цветок уйдет в зиму здоровым — листья перестанут желтеть, распустятся пышные шапки

Первое удобрение — это «Маг-бор». Подкормку создали для того, чтобы цветы быстро покрывались пышными шапками. То есть средство помогает увеличивать количество завязей.

Его используют, если не помогают другие препараты — тот же монокалий фосфат, который считается одним из лучших. Только в этом случае «Маг-бор» быстро реанимирует растения. Просто так его сыпать не стоит, это крайний случай.

Достаточно развести в одном литре воды треть чайной ложки удобрения. Лучше всего растворять в теплой или горячей воде, а затем доводить раствор до нужного литража.

А все потому, что бор тяжело растворяется в воде.

Реанимация для «трудных» гераней — бутоны будут держаться