1 волшебная таблетка, и любой комнатный цветок уйдет в зиму здоровым — листья перестанут желтеть, распустятся пышные шапки

В ноябре герань, как и другие домашние растения, готовится уйти в спячку. И существуют два важных удобрения, которые помогут увеличить массу, нарастить корневую систему, сохранить листья сочно зеленого цвета и помогут цветению.
Сразу оговоримся, этот способ для тех, у кого не получается вырастить пышное и здоровое растение, у кого проблемы с иммунитетом герани. Так что если у вашего цветка все отлично — ничего дополнительно делать не стоит.
Пышные бутоны — что подлить в горшок
Удобрения для комнатных цветов. Фото: соцсети
Первое удобрение — это «Маг-бор». Подкормку создали для того, чтобы цветы быстро покрывались пышными шапками. То есть средство помогает увеличивать количество завязей.
Его используют, если не помогают другие препараты — тот же монокалий фосфат, который считается одним из лучших. Только в этом случае «Маг-бор» быстро реанимирует растения. Просто так его сыпать не стоит, это крайний случай.
Достаточно развести в одном литре воды треть чайной ложки удобрения. Лучше всего растворять в теплой или горячей воде, а затем доводить раствор до нужного литража.
А все потому, что бор тяжело растворяется в воде.
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Удобрения для комнатных цветов. Фото: соцсети
Второе удобрение — для усиления эффекта, для растений, которые туго реагируют на другие препараты. И это гумат калия — средство для цветения.
В нем содержатся три главных элемента, которые влияют на цветение. Бор, который закладывает бутоны. Магний — он поддерживает пышные шапки, они перестанут осыпаться. И калий, который продлевает цветение на долгое время.
Также гуматы помогают растению всасывать все питательные вещества через почву. Именно гуминовые кислоты влияют на плодородие грунта и на рост корней.
Гумана калия добавляем в наш раствор всего половину чайной ложки. Тщательно перемешиваем. Поливаем под корень.
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Удобрения для комнатных цветов. Фото: соцсети
Через неделю растения можно подкормить другими удобрениями, которые помогут восстановиться. И речь идет про аминозол. Это комплекс аминокислот, который влияет на все жизненные процессы любого домашнего цветка. Главным образом — чтобы не желтели листья.
Понадобится всего одна ампула на один литр воды. Учтите, что средство надо хорошо перемешать, так как растворяется оно не быстро.
Стоит препарат недорого — около 100 рублей. А эффект — отличный.
Аминозол один не используют, к нему надо добавлять другое удобрение. Например, витамины группы В. Тогда действие подкормок будет в пять раз сильнее.
Уже доказано, что витамины В усиливают рост растений, помогают цветению и укрепляют корневую систему. Кроме того, средство снимает стресс у цветов, адаптирует их к любым погодным условиям.
Добавляем одну таблетку к аминозолу и тщательно перемешиваем. Поливаем не чаще одного раза в две недели, чередуя с другими подкормками.
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