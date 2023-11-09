Как перестать потеть — сделайте это: подмышки будут сухими, и даже дезодорант не понадобится

Зимой люди потеют ничуть не меньше, чем в теплое время года. Это может подтвердить любой пассажир общественного транспорта. Пока доедешь до работы, рубашку можно выжимать.

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Знакомая история? Тогда эти советы вам очень пригодятся. Следуйте им, и вам больше не придется краснеть перед коллегами из-за неприятного запаха.

Если вы по какой-то причине не хотите пользоваться антиперспирантами, не ленитесь соблюдать личную гигиену. Помните: пахнет не сам пот, а бактерии, которые размножаются в на грязной коже.

Кроме того, следует отказаться от одежды из синтетики, так как в ней ваша кожа, словно в парнике. Перейдите на натуральные ткани, и вы сразу заметите, что потливость существенно уменьшилась.

И, конечно, стоит пересмотреть свое меню. Уберите из рациона острые приправы и соусы. Например, горчицу. Возможно, вы не в курсе, но она усиливает неприятный запах.

Спиртное, газировка и кофе тоже влияют не лучшим образом. После употребления этих напитков потоотделение становится более интенсивным.

А вот арахис, спаржа, подсолнечное масло и другие продукты с высоким содержание витамина Е, напротив, помогают решить проблему неприятного аромата. Они его делают менее выраженным.

Источник: tut-news.ru