Старые ножницы станут острее бритвы уже через 30 секунд: трюк со швейной иглой

Ножи и ножницы нужно регулярно точить, иначе пользоваться ими станет не очень комфортно. И если с кухонным инвентарем все понятно: для ножей есть куча специальных приспособлений. То с ножницами все туманно. Поэтому их приходится сдавать мастеру. А это, между прочим, довольно дорогое удовольствие.

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Если вы устали бегать по мастерским и больше не желаете тратить семейный бюджет на заточку инструмента, тогда этот трюк вам очень пригодится. Чтобы ножницы стали острее бритвы, нужна швейная игла и минута свободного времени.

Инструкция простая. Возьмите ножницы в одну руку: они должны быть закрытыми. В другой руке зажмите иглу и проведите ею вдоль сомкнутых лезвий. Так, словно вы хотите их разомкнуть. Повторите это действие 8-10 раз и наслаждайтесь отличным результатом.

Вы будете приятно удивлены: ножницы станут такими острыми, что ими без труда можно будет измельчить даже самый плотный картон.

Источник: Дзен-канал «Шебби-шик»