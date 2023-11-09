Вот как нужно варить яйца, чтобы они чистились за секунду: добавьте этот ингредиент в кастрюлю

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Знакомая история? Тогда этот совет вам очень пригодится. По словам бывалых кулинаров, проблему можно легко решить, если добавить в кастрюлю к яйцам один популярный продукт.

Речь идет об обычной поваренной соли. Оказывается, именно она может облегчить эту задачу хозяйкам.

Инструкция простая. Сложите яйца в кастрюлю. Залейте их холодной водой таким образом, чтобы они не выглядывали из жидкости. Оставьте емкость с яйцами в покое на 10 минут.

По прошествии времени положите в кастрюлю столовую ложку соли и поставьте ее на огонь. Варите яйца после закипания в течение 5 минут. Затем снимите их с плиты и подождите 5 минут.

Когда время пройдет, смешайте холодную воду со столовой ложкой уксуса и переложите в нее яйца. Спустя 5 минут, можно приступать к чистке. Вот увидите: скорлупа слетит за секунду.

Источник: издание belnovosti.by.