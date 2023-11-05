Помойте унитаз наволочкой — бесценный азиатский трюк, который сводит с ума (фото)

В Сети поделились восхитительным лайфхаком, который поможет в два счета расправиться с микробами в туалете. Для того, чтобы отмыть унитаз до блеска, вам понадобится всего лишь старая наволочка — наверняка такая завалялась в каждом доме.

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Этим лайфхаком часто пользуются в Азии, сообщает автор. Вам надо всего лишь продеть сиденье для унитаза в наволочку, затем прямо на ткань налить моющее средство.

Оставьте средство на полчаса, чтобы оно впиталось и активировалось, а также устранило все бактерии и микробы. Спустя 30 минут снимите наволочку и ей же еще раз протрите сиденье, после чего хорошо промойте все водой.

В этом лайфхаке наволочка не позволяет средству испариться и наполнить воздух в ванной мелкими химическими частицами. Все средство, которое должно сработать и очистить унитаз от грязи, остается на наволочке и сиденье, сообщает автор Дзен-канала «Галерея искусства».