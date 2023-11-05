Натяните пакет на голову — фантастика, сколько пользы принесет этот чудо-лайфхак

Наверняка каждой женщине знакома ситуация, когда она наносит макияж, а затем надевает одежду и случайно пачкают ее косметикой. А следы тонального крема или помады, как известно, нелегко отстирываются. В Сети назвали простой и оригинальный лайфхак, который поможет очень легко решить эту проблему.

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Если вы уже нанесли макияж, но еще не надели платье или свитер с узким горлом, возьмите большой и чистый пакет. Подготовьте одежду, которую будете надевать.

После этого задержите дыхание и натяните пакет на голову. Затем быстро наденьте заранее подготовленные вещи и снимите пакет. Вуаля, ваша одежда не будет контактировать с косметикой, и вы ничем ее не запачкаете.

Этот лайфхак может показаться странным, но он действительно работает. Не стесняйтесь использовать этот трюк на людях, ведь куда важнее сохранить одежду в идеальном состоянии и при этом не испортить макияж, советует Adme.