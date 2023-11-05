Добавьте ложку в ведро — не узнаете квартиру, когда помоете полы: чудо-результат в прямом смысле слова

В Сети порекомендовали всем хозяйкам провести дома «солевую чистку». Оказывается, у такого метода гораздо больше преимуществ, чем многие могли бы представить.

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Мытье полов с солью полезно по двум причинам. Во-первых, это прекрасная дезинфекция. Соль эффективно борется с пылью и микробами, бойко устраняя все загрязнения. Она также отлично обеззараживает воздух в помещении.

Во-вторых, это простейшее средство очистит энергетику в доме. Такой способ подойдет, если вам давно пора вернуть в дом спокойствие, удачу и благополучие.

Солевую очистку проводят, если домочадцы часто болеют, комнатные растения гибнут, хозяев дома мучает бессонница, все время не хватает денег, бесследно пропадают вещи.

Для этого надо всего лишь растворить 1 столовую ложку соли на 10 литров воды и помыть все полы в доме. Делать это надо с хорошим настроением и позитивными мыслями. Во время процесса важно представлять, как с мусором и грязью из дома уходит все плохое, пишет mschistota.ru.

В конце уборки соленую воду следует слить в землю или просто в канализацию.

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