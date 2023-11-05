Бросьте ложку копеечного средства в мусорку — зловоние исчезнет в мгновение ока

Даже если вы регулярно выбрасываете мусор и поддерживаете чистоту в доме, иногда все равно приходится бороться с неприятными запахами на кухне. Часто их источником становится мусорное ведро. В Сети подсказали, что нужно сделать, чтобы абсорбировать зловонный запах.

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По словам опытных домохозяек, вам понадобится только пищевая сода. Это копеечное средство поможет избавиться от запахов без использования агрессивных химических средств.

Просто высыпьте ложку пищевой соды на дно мусорки, и порошок моментально начнет поглощать неприятные ароматы. Благодаря этой простой хитрости вы сможете наслаждаться свежестью вашей кухни, не беспокоясь о том, что запах мусора будет мешать ужину или приготовлению блюд.

Есть однако и альтернативный способ избавиться от запахов. Просто натрите стенки мусорки половинкой лимона. Вы удивитесь, насколько быстро цитрус устранит неприятные запахи, пишет Adme.

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