Вот зачем набивать сумки пузырчатой пленкой — скажете потом себе «спасибо»

Пузырчатая (воздушно-пузырьковая) пленка — это не только отличный способ транспортировать хрупкие предметы, но и помощник в гардеробной. В Сети рассказали, зачем набивать ей сумки и обувь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Каждая женщина наверняка хранит в шкафу несколько сумок. Опытные домохозяйки подсказали, как сохранить их форму на долгий срок. Решением проблемы станет обычная пузырчатая пленка.

Возьмите несколько листов этой пленки, которая всегда остается от посылок или покупок, и плотно набейте ей свои сумки. Этот трюк сохранит форму аксессуаров, предотвращая их деформацию под давлением других предметов в шкафу.

Простая хитрость позволит любой сумочке выглядеть безупречно сразу после того, как вы достанете ее из шкафа.

Однако это не конец истории. Перед тем, как убрать в шкаф обувь, вы можете набить и ее пузырчатой пленкой. Таким образом вы сохраните форму и избежите деформации любимых кед, кроссовок или ботинок, пишет Telegraf.news.

Ранее стало известно, какой сидерат сделает плодородной даже глинистую почву.