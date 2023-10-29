Хватит выбрасывать эти ручки от бутылок — вы прыгнете до потолка, узнав, какое чудо они могут сотворить

Не торопитесь выбрасывать ручки от пластиковых бутылок после того, как допили воду. В Сети поделились удивительной идеей их применения.

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По совету блогеров, вы можете превратить ручки в функциональные подставки для ваших смартфонов. Ведь зачем тратить лишние деньги на дорогие аксессуары, когда у вас есть такой оригинальный и экологичный вариант?

Для реализации этой идеи вам потребуется всего лишь аккуратно снять ручку с пластиковой бутылки и установить ее на ровной поверхности, например, на столе.

После этого просто поместите свой смартфон на эту простую, но яркую и функциональную подставку. Вуаля, теперь у вас в доме абсолютно бесплатно появится холдер для телефона.