Зря не кладете лавровый лист в муку: эта привычка спасет ваши деньги — срочно бегите на кухню

Опытные домохозяйки поделились в Сети шикарным лайфхаком, который спасет запасы муки и круп от пищевой моли. Для этого понадобится всего лишь лавровый лист.

Оказывается, популярная специя является мощным средством, которое предотвращает появление насекомых на кухне.

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Листья лавра отпугивают пищевую моль. Это насекомое не переносит запах пряности.

Итак, секрет профилактики и избавления от моли очень прост. Поместите несколько лавровых листов в контейнеры или мешки с с мукой, крупами и другими сыпучими ингредиентами, где может поселиться пищевая моль.

Благодаря этой простой хитрости ваши продукты останутся в безопасности, и вам не придется тратить деньги на новые крупы и муку.

Чтобы моль точно не завелась в шкафу с запасами, рекомендуется размещать прямо на полках продукты с интенсивным запахом. Просто положите на полку шкафа гвоздику, веточку ванили или сухой лимон. Это отвадит моль от вашей бакалеи, пишет Telegraf.news.

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