Вот для чего нужна петелька на обуви сзади — об этом знают считанные люди

Петельки на кроссовках и туфлях — это не только стильное украшение или характерный знак бренда. Мало кто догадывается о том, какую огромную функциональность они в себе скрывают.

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Прежде всего, петельки облегчают процесс надевания и снятия обуви. Просто взявшись петельку, вы можете снять обувь без лишних усилий. Так же легко и удобно кроссовки обуваются — вам понадобится всего лишь потянуть петлю вверх.

В дождливую погоду вы не испачкаете пальцы и одежду, если перенесете обувь в ванную, держа ее за петельки.

Помимо непосредственного ношения обуви, петельки пригодятся и при уходе за ней. Многие из нас стирают обувь в стиральной машине. Пропустите в петельки шнурки и крепко завяжите их — так обувь будет менее подвижной в барабане и не потеряет свою форму после стирки.

Чтобы правильно просушить обувь, снова проденьте через петельки шнурки, и повесьте на бельевую веревку или специальную сушилку для обуви.

И, наконец, петельки незаменимы во время дождливой погоды или прогулок по грязным местам. Просто заправьте штанины в петельки на заднике и они не будут соприкасаться с влагой и грязью, пишет Telegraf.news.

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