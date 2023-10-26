В какие даты надо сеять озимую морковь - получите самый ранний урожай

Морковь поздней осенью тоже можно сажать, тогда ранней весной вы получите большой урожай. Опытный садовод Евгений Куликов заявил Teleprogramma.pro, что озимая морковь не болеет разными вирусами и не повреждается вредителями, так как они еще не успевают отойти от холодов.

«Засевают морковь тогда, когда наступают устойчивые заморозки и подмерзает верхний слой почвы. Раньше это делать нельзя, так как морковь успеет дать всходы. А от морозов они тут же погибнут», - отметил наш эксперт.

Обычно озимую морковь сеют с конца октября по начало ноября, все зависит от региона. Куликов рекомендует ориентироваться на температурные режимы. Градусы должны быть чуть ниже нуля.

Лучше всего морковь сажать туда, где росла капуста, томаты или тыква. Тогда урожай вас точно порадует.

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