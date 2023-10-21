Вот это экономия: как из одного куска мыла сделать десять

Экономьте на мыле. Вот достаточно простой лайфхак, как из одного бруска сделать десять.

Берет один кусок глицеринового мыла, натираем его на терке и заливаем в тазике четырьмя стаканами горячей воды.

Размешиваем мыло до полного растворения, а затем заливаем еще четыре стакана кипятка и засыпаем 4-5 столовых ложек просто поваренной соли.

Продолжаем помешивать, пока жидкость не начнет густеть. На этом этапе можно добавить пищевой краситель и любимое эфирное масло, чтобы будущее мыло имело приятные запах и цвет. Без красителя готовый продукт получится белым.

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