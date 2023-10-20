Будет выглядеть новеньким: как почистить диван с помощью водки

Чтобы диван поражал гостей своей новизной (даже если он старый) чистите его хотя бы раз в месяц этим способом.

Смешайте пол-литра воды, столовую ложку средства для мытья посуды, ложку пищевой соды и 100 граммов водки.

Хорошо смочите тряпку в этом растворе, расстелите ее на поверхности дивана и положите сверху крышку от сковороды. Завяжите края тряпки над крышкой, и вас получится хитрый очистительный девайс: взявшись за ручку крышки, вы сможете водить им по поверхности мягкой мебели, собирая грязь.

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Если ваша тряпка белая, то на ней будет наглядно видно, насколько грязным был диван. Во время уборки смочите ее раствором несколько раз.

Как это выглядит, показано на YouTube-канале «Канал МЕЧТА ТВ Полезный».