Просто и дешево: 1 ложка на ведро воды - земля забурлила полезными веществами, стала воздушная, плодородная

Осенью почву после сбора урожая надо всегда подкармливать удобрениями, тогда весной в нее можно будет сажать все, что угодно. Вырастет все и даже больше. Но важно все сделать правильно.

Опытный садовод Евгений Куликов посоветовал Teleprogramma.pro средства, которые делают почву рыхлой, воздушной, здоровой.

«В первую очередь, разведите в 10 литрах воды одну чайную ложку йода. Это обеззаразит землю от грибковых заболеваний и паразитов. Лучше всего пройтись в несколько раз, так эффективнее», - заявил наш эксперт.

Далее поможет древесный уксус на основе скорлупы грецкого ореха. Это органическое удобрение, которое уничтожает также вредителей. Норма - на 10 литров воды одну столовую ложку удобрения.

Разводите и поливайте.

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