Зачем навоз, когда есть листья: как с умом сделать почву плодородной и воздушной

Опавшие листья надо использовать с умом. Ведь если их поместить в компост, то получится удобрение, богатой фосфором, калием и другими элементами, чем перепревший навоз.

Опытный садовод Евгений Куликов заявил Teleprogramma.pro, что лучше всего листья надо заправлять прямо в грядки при осенней перекопке.

«За зиму и весну листья разложатся, напитая землю полезными веществами. Сажать можно будет, что угодно. Почва станет воздухопроницаемой, рыхлой, плодородной. Особенно хорошо так делать, если грунт на участке глинистый или в теплице», - заявил наш эксперт.

Кроме того, листья можно сложить в компост или мусорные мешки на зиму. При этом их надо послойно смешивать с землей. В итоге весной получится бесплатное удобрение.

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