Вливаем прямо в пачку: как усилить влажные салфетки для использования в быту

Влажные салфетки – незаменимая вещь в хозяйстве. Но большинство использует их только чтобы протирать руки и пыльные поверхности. Оказывается, силу салфеток можно прокачать и использовать их в быту куда шире.

Например, можно влить в упаковку влажных салфеток 1-2 столовые ложки мицеллярной воды. Тогда они начнут эффективно чистить верхнюю одежду от следов помады, тонального крема или просто убирать залоснившиеся участки.

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А если добавить в пачку 5-6 столовых ложек любого средства для чистки ковров и мягкой мебели плюс пару ложек воды, то любое жирное пятно на диване оттирается такой салфеткой без усилий. Просто почистили, протерли сухой тряпочкой – и никаких разводов.

Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Марина Жукова.