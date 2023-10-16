Яблоки и груши больше не будут гнить - в октябре опрыскали деревья дешевым средством

Часто так бывает, что яблоки и груши гниют. Причем процесс начинается прямо в кроне, а сами плоды покрываются сначала коричневыми пятнами, потом появляются круги. В большинстве случаев это монилиоз.

Опытный садовод Евгений Куликов заявил Teleprogramma.pro, что садоводы виноваты сами - деревья не обрабатываются. А делать это надо осенью. Идеальное время - октябрь, когда листья у деревьев опадут.

«Лучшие средства от болезней и вредителей - это мочевина и медный купорос. Разведите в 10 литрах воды 100 грамм купороса и 500 грамм мочевины. Хорошо перемешайте и опрыскивайте деревья, начиная с кроны», - заявил наш эксперт.

Куликов подчеркнул, что процедуру надо обязательно проводить в сухую и безветренную погоду. Потому что дождь быстро смоет удобрения, а им надо время, чтобы усвоиться.

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