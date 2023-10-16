Как почистить антимоскитную сетку, не снимая ее с окна

Если сетка на окне забилась пылью, а вынимать приспособление от комаров не хочется, можете воспользоваться советом из интернета на этот счет. Проверяем в видео, работает ли этот лайфхак.
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Окно с антимоскитной сеткой. Фото: Teleprogramma.pro
Если сетка на окне забилась пылью, а вынимать приспособление от комаров не хочется, можете воспользоваться советом из интернета на этот счет. Проверяем в видео, работает ли этот лайфхак.
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