Как почистить антимоскитную сетку, не снимая ее с окна

Окно с антимоскитной сеткой. Фото: Teleprogramma.pro

Народные советы помогут и в этой ситуации.

Если сетка на окне забилась пылью, а вынимать приспособление от комаров не хочется, можете воспользоваться советом из интернета на этот счет. Проверяем в видео, работает ли этот лайфхак.

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