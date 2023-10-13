Как быстро почистись и одновременно порезать авокадо

Хотите, чтобы нарезанная мякоть авокадо быстро оказалась у вас на хлебе, да еще и не чистить плод при этом? Простейший лайфхак из Интернета — понадобится только кухонный венчик для взбивания. Ну и сам плод должен быть спелым.

Разрезаем авокадо поперек на две половинки, проводя ножом вокруг косточки. Чуть-чуть прокручиваем их между собой, чтобы отделить друг от друга. Достаем косточку, а затем кладем одну половинку в ладонь и вдавливаем в мякоть венчик.

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Далее нужно провернуть прибор в обе стороны, чтобы металлические прутья отделили всю мякоть от кожуры. Достаем венчик — и все содержимое авокадо остается на нем уже порезанное. Прямо на венчике переносим его на хлеб или в тарелку и стряхиваем, как это показано на видео. Остается только размять его вилкой.