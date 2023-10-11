Самые вкусные сорта томатов из полосатых - мясистые, огромные, неприхотливые в уходе

Опытный садовод Евгений Куликов представил Teleprogramma.pro три самых вкусных сорта томатов из мясистых и полосатых. Эти помидоры, по его словам, пользуются большой популярностью среди огородников, так как они нереально ароматные.

Первый - «Полосатый шоколад». Выращивается в открытом грунте, достигает высоты в один метр. Томаты сочные, большие, достигают 800 грамм.

Также Куликов рекомендует присмотреться к похожим сортам - «Шоколадная зебра» и «Амурский тигр».

Все три сорта среднеранние. Устойчивы к болезням и неприхотливы в уходе.

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