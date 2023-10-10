Как приготовить компост из опавших листьев - берем мешки и специальные добавки

Поздней осенью надо обязательно заготавливать компост из опавших листьев. Опытный садовод Евгений Куликов рассказал Teleprogramma.pro как все сделать правильно и весной получить шикарное удобрение.

«Берите большие мешки, минимум от 120 литров. И собирайте в них листья. Лучше всего подходят листья от плодовых деревьев, а также береза, липа и тополь. А вот дубовые более плотные, что не есть хорошо для компоста», - отметил Куликов.

Далее надо заполнить пакеты на треть и присыпать землей. Полейте водой, компост должен быть влажным. Потом снова кладем листья и также посыпаем грунтов. Чередуем таким образом до самого верха.

А чтобы компост быстрее перегнивал - в каждый мешок наш эксперт посоветовал добавить два литра золы три горсти аммиачной селитры.

Кстати, дополнительные отверстия в мешках делать не надо.

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