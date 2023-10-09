Самые достойные и удачные перцы 2023 года - семена раскупают на следующее лето

Опытный садовод Евгений Куликов поделился с читателями Teleprogramma.pro названием самого удачного сорта перцев 2023 года. Семена раскупают уже сейчас, так что поспешите не остаться у разбитого корыта.

«Речь идет о сорте «Русский размер». Плоды вкусные, сочные, толщина стенки составляет до одного сантиметра. На одном кусте может вырасти до 20 крупных плодов. Размер перца - до 20 сантиметров», - заявил наш эксперт.

Кстати, каждый перец может весить до 500 грамм. Это большая редкость для такого овоща.

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