Легче легкого: как убрать пятна от воды на бокалах

Бокал. Фото: Teleprogramma.pro

Проверяем на видео еще один лайфхак.

Чтобы на бокалах не оставались неприятные разводы от капель воды, воспользуемся советом из интернета. Посмотрите на видео, что для этого нужно использовать и какой результат в итоге получается.

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