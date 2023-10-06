Легче легкого: как убрать пятна от воды на бокалах

Чтобы на бокалах не оставались неприятные разводы от капель воды, воспользуемся советом из интернета. Посмотрите на видео, что для этого нужно использовать и какой результат в итоге получается.
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Бокал. Фото: Teleprogramma.pro
Чтобы на бокалах не оставались неприятные разводы от капель воды, воспользуемся советом из интернета. Посмотрите на видео, что для этого нужно использовать и какой результат в итоге получается.
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