Всего одна ложка и хилый спатифиллум зацветет пышными бутонами

Даже самый хилый спатифиллум воспрянет духом, если в него всыпать крупу, которая есть почти у всех дома. И речь идет о белом рисе. Так считает опытный садовод Евгений Куликов.

По его словам, ингредиент содержит минеральные вещества, которые будут давать хорошие результаты - тут же пойдут зеленые побеги и сформируются новые шикарные бутоны.

«Такая подкормка не даст моментальный результат, но если повторять процедуру один раз в неделю, то через месяц спатифиллум вас удивит», - считает наш эксперт.

Бросьте одну столовую ложку риса в один литр воды, перемешайте, пока мелкие частички риса не станут видны, а вода помутнеет. Далее внесите удобрение в грунт и оставьте.

После этого надо опрыскать листья спатифиллума простой водой. Это тоже поможет растению напитаться.

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