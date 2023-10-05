Как усилить дешевый стиральный порошок, чтобы он возвращал вещам белизну

Иногда даже дорогие стиральные порошки не справляются со своей задачей, особенно когда речь идет о белой одежда, которое после стирки становится серой. Но не спешите покупать самое дорогое средство – даже дешевый порошок можно усилить с помощью копеечных ингредиентов.

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Добавьте к своему порошку одну столовую ложку обычной каменой соли и одну столовую ложку пищевой соды. Первая поможет избавиться от серости и желтизны, а также обеззаразить белье. Вторая смягчит воду и удалит неприятный запах с вещей. В получившуюся смесь можно капнуть ваше любимое эфирное масло, чтобы придать одежде приятный аромат.

И все это поместить перед стиркой не в отсек для порошка, а прямо в барабан стиральной машины. На выходе белье получится белым и мягким на ощупь. Хозяйским лайфхаком поделилась YouTube-блогер Наташа Довгель.