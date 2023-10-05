Самые живучие сорта томатов среди желтых - мясистые, сладкие, не вызывают аллергию у детей

Опытный садовод Евгений Куликов считает, что среди самых вкусных желтых сортов томатов можно назвать «Прелесть Роузы». По его словам, это очень вкусные помидоры, плоды огромные и сладкие, немного с кислинкой.

Томаты высокорослые, подходят для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах, практически не трещат от сочности. А еще за ними почти не надо ухаживать, очень живучие, стойкие к фитофторозу.

Также Куликов рекомендует присмотреться к сорту «Ромовая баба».

«Это тоже крупные помидоры, а если их порезать дольками - они переливаются с зеленью. Это очень необычно и красиво», - отметил он.

Кстати, эти сорта не вызывают аллергию даже у детей.

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